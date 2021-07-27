Вышел второй русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube появился второй трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» на русском языке. Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале SonyPicturesRU.

Сюжет картины разворачивается на старой ферме в американском штате Оклахома. Мать-одиночка переезжает в доставшийся ей по наследству дом с двумя детьми. В процессе поиска информации о своём загадочном деде подростки находят не только известный по прошлым частям «Охотников» автомобиль Ecto-1, но и другие устройства для охоты на призраков.

Режиссёром картины стал Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана — продюсера и постановщика первых двух частей «Охотников за привидениями». К актёрскому составу присоединились как звёзды популярных сериалов Финн Вулфард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Детство Шелдона»), Кэрри Кун («Фарго»), так и артисты, известные по многим полнометражным фильмам: Пол Радд («Человек-муравей», «Мстители: Финал»), Билл Мюррей ( «Охотники за привидениями», «День сурка») и Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар»).

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» в российских кинотеатрах состоится 11 ноября.

Ранее актёры, снявшиеся в первой части «Охотников за привидениями», собрались вместе, чтобы рассказать о съёмках фильма и поделиться теплыми воспоминаниями.