Вышел трейлер сериала «Вдали» с Хилари Суэнк

https://static.news.ru/photo/6811a3fa-db25-11ea-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: NETFLIX

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Вдали», главную роль в котором исполнила американская актриса Хилари Суэнк. Премьера намечена на 4 сентября.

Проект расскажет о женщине, вынужденной оставить своего мужа и дочь, чтобы возглавить первую экспедицию на Марс. Шоу будет состоять из 10 эпизодов.

Шоураннером «Вдали» выступила Джессика Голдберг, известная как создательница сериала «Путь» с Аароном Полом и Мишель Монахэн, а первую серию снял Эдвард Цвик, работавший над «Последним самураем».

Ранее стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер американской версии сериала «Утопия». Оригинальное шоу выпускал британский канал Channel 4, писал NEWS.ru.