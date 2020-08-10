Вышел трейлер сериала «Вдали» с Хилари Суэнк

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Вдали», главную роль в котором исполнила американская актриса Хилари Суэнк. Премьера намечена на 4 сентября.
Проект расскажет о женщине, вынужденной оставить своего мужа и дочь, чтобы возглавить первую экспедицию на Марс. Шоу будет состоять из 10 эпизодов.
Шоураннером «Вдали» выступила Джессика Голдберг, известная как создательница сериала «Путь» с Аароном Полом и Мишель Монахэн, а первую серию снял Эдвард Цвик, работавший над «Последним самураем».
Ранее стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер американской версии сериала «Утопия». Оригинальное шоу выпускал британский канал Channel 4, писал NEWS.ru.
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