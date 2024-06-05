Вышел трейлер нового «Чужого» на русском

Вышел дублированный на русский язык трейлер фильма «Чужой: Ромул» об экипаже космического корабля, пытающемся выжить после встречи с инопланетными монстрами. Анонс картины, которая выйдет 16 августа, публикует YouTube-канал Kinoman.

События ленты происходят между оригинальным «Чужим» и его прямым сиквелом. В центре сюжета молодые колонисты, которые сталкиваются с ксеноморфом на заброшенной космической станции. Режиссером фильма выступил Феде Альварес, а сценаристом — Родольфо Саягес. Продюсер ленты — создатель франшизы Ридли Скотт. В фильме сыграли Кейли Спейни («Падение империи»), Арчи Рено («Тень и кость»), Изабела Мерсед («Одни из нас»).

В России на июнь запланирован выход сразу нескольких ожидаемых фильмов и мультиков. Что смотреть в ближайшие недели, какие премьеры состоятся в начале лета — в подборке NEWS.ru. 6 июня состоится премьера комедии «Непослушники» с Гошей Куценко и Виктором Хориняком. В центре сюжета история Димы, который из Димонстра превратился во вполне успешного менеджера по продажам в автосалоне. 12 июня зрителям представят комедию «Бар „МоскваЧики“» со звездами сериала «Кухня».