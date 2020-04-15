Вышел трейлер финальных эпизодов «Звёздных войн: Войны клонов»

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В Сети появился трейлер финальных эпизодов седьмого эпизодов мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». В 2020 году проект закрывается.

В четырёх последних сериях состоится масштабная финальная битва во время осады Мандалора. В ролике показано, что персонаж Асока Тано снова встретится с Дартом Молом, чтобы сразиться с ним.

Оставшиеся эпизоды будут транслироваться на стриминговом сервисе Disney+ по пятницам, начиная с 17 апреля.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Марк Хэммил, известный как исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах», попрощался с киносагой. Он опубликовал в Twitter письмо в свете объявления компанией Disney новой серии фильмов и публикаций о приключениях «в далёкой галактике».