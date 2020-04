Вышел трейлер финальных эпизодов «Звёздных войн: Войны клонов»

Американский режиссёр Дэвид Линч выпустил бесплатный курс по трансцендентальной медитации. Он предназначен для медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса.

Организация David Lynch Foundation открыла проект, получивший название Heal the Healers Now. Режиссёр рассказал в беседе с Page Six, что медитирование поможет врачам справиться со стрессом и и побороть эмоциональное...