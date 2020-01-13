https://static.news.ru/photo/db7e5868-36a4-11ea-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: SonyPicturesRU/youtube.com

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «Морбиус» Даниэль Эспиноса, рассказывающего об антигерое вселенной Marvel.

Главную роль в картине сыграл американский актёр и музыкант Джаред Лето.

В ролике отрывками показана трансформация химика Майкла Морбиуса в злодея со способностями вампира. Персонаж грядущей картины по комиксам является врагом Человека-паука.

Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Морбиус решается на отчаянный шаг. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует обернуться ещё худшим наказанием, чем сама болезнь, — говорится в описании к трейлеру.

Премьера фильма запланирована на 30 июля.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Джаред Лето опубликовал видео со съёмок нового фильма вселенной Marvel в своём Instagram.