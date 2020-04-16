Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

https://static.news.ru/photo/aa47ff4e-7fbd-11ea-b124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vertical Entertainment US/YouTube

Компания Vertical Entertainment опубликовала трейлер фильма «Лицо со шрамом» режиссёра Джоша Транка. Картина рассказывает о последних днях американского гангстера Аль Капоне.

Роль преступника исполнил британец Том Харди. Российская премьера ленты намечена на 10 сентября.

В возрасте 47 лет, после почти десяти лет тюремного заключения, деменция начинает разрушать разум Капоне, и его прошлое становится настоящим, когда в его сознание вторгаются душераздирающие воспоминания о преступности и жестокости, — говорится в описании к ролику.

С 12 мая «Лицо со шрамом» можно будет посмотреть на большинстве стриминг-платформ.

Как писал NEWS.ru, онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер сериала «Водоворот», в создании которого принял участие Дамиен Шазелл, известный как режиссёр фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Он снял первые два эпизода нового проекта.