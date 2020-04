Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Фото: Vertical Entertainment US/YouTube

Кинокомпания Warner Bros. заявила, что продолжает работать над продолжением серии фильмов о Гарри Поттере. Речь идёт об экранизации пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Как пишет We Got This Covered, студия планирует выпустить несколько картин, центральным персонажем которых будет Альбус Поттер — сын главного героя оригинальной серии фильмов. На роль юного волшебника претендует Леви...