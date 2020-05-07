Вышел трейлер документалки про Дэнни Трехо

Фильм получил название Inmate #1: The Rise of Danny Trejo («Заключённый #1: Восхождение Дэнни Трехо»). Картина расскажет о полной трудностей и триумфов жизни культового актёра, воплотившего образ «плохого парня» в кино.

От ранней жизни, полной наркотиков, вооружённых ограблений и тюремных сроков, до красных дорожек Голливуда и помощи наркозависимым, Дэнни делится из первых уст историей одной из величайший трансформаций человека, снимавшегося в кино, — говорится в описании к ролику.