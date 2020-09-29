Вышел тизер российской комедии о комиках-наркоторговцах

https://static.news.ru/photo/460d62d2-026a-11eb-a630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Megogo Distribution/youtube.com

Стриминговый сервис Megogo опубликовал тизер комедийного фильма «СтендОпер» российского и немецкого режиссёра Олега Асадулина. Премьера намечена на 2021 год.

Картина расскажет об оперуполномоченной Свете Артюховой, которая едет в тур с группой стендап-комиков под видом администратора. Перед ней стоит задача выяснить, кто из юмористов наркоторговец, а также раскрыть схему нелегальной торговли.

Создатели отсняли более 30 минут выступлений, однако в финальную версию ленты войдёт только треть материала. Асадулин заявил, что позже выйдет расширенная версия, где выступления «с жёстким и откровенным юмором» будут показаны целиком.

В картине сыграли Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и Зоя Бербер. Сценарий написали Михаил Зубко и Константин Трофимов, писал NEWS.ru.