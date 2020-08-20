Вышел тизер нового сезона сериала «Корона»

https://static.news.ru/photo/fcd43f54-e2f8-11ea-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NETFLIX

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвёртого сезона сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II. Премьера намечена на 15 ноября.

Шоу описывает жизнь королевы с момента её свадьбы в 1947 году и до наших дней. В новых сериях появятся внуки Елизаветы, принц Уильям и принц Гарри.

Роль королевы исполняет обладательница «Оскара» Оливия Колман. Также в проекте играют Мэтт Смит, Клер Фой и Элизабет Дэбики. Создатель шоу — Питер Морган.

Ранее Морган рассказал, что пятый сезон проекта всё-таки не будет последним. Шоу снова продлили. До этого он заявлял, что шестой сезон снимать не будут.