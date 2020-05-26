Вышел тизер финала четвёртого сезона «Рика и Морти»

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Примерно треть россиян (32%) заявила о готовности пойти в кинотеатры после того, как их снова откроют. Большинство из них — люди от 18 до 24 лет.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) провёл опрос в рамках нового исследования трекера «Кинозритель». Специалисты попытались выяснить, как потенциальные зрители поведут себя после снятия ограничительных мер,...