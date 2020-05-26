Вышел тизер финала четвёртого сезона «Рика и Морти»

Проект Adult Swim опубликовал тизер заключительной серии четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Серия ожидается 31 мая на стриминговом сервисе Netflix.
По сюжету, главные герои, находясь в кругу близких начинают обсуждать поход к семейному терапевту, но отвлекаются на пояс невидимости Рика.
Премьера четвёртого сезона состоялась в ноябре 2019 года. На него заявлено десять эпизодов, и в настоящее время из них вышло только пять. Продолжение появится 3 мая.
Ранее Adult Swim опубликовал названия пяти новых эпизодов четвёртого сезона «Рика и Морти». Заключительный получил имя Star Mort Rickturn of the Jerri («Звёздный Морт: Риквращение Джерри»).
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