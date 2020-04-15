Кино

Появились названия новых эпизодов «Рика и Морти»

14:44, 15 апреля 2020
Кадр из фильма «Рик и Морти» Кадр из фильма «Рик и Морти» Фото: Cartoon Network

Проект Adult Swim опубликовал названия пяти новых эпизодов четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти».

В каждом наименовании содержится отсылка к известным фильмам, таким как «Бесконечная история», «Прометей», «Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая», «Дитя человеческое» и «Бэтмен». Список опубликован в Twitter.

Согласно посту, эпизод 6 называется Never Ricking Morty («Бесриконечный Морти»), эпизод 7 получил название Promortyus («Промортей»), эпизод 8 — The Vat of Acid Episode («Эпизод с чаном кислоты»), эпизод 9 — Childrick of Mort («Морт риковеческое»), и эпизод 10 — Star Mort Rickturn of the Jerri («Звёздный Морт: Риквращение Джерри»).

Премьера четвёртого сезона состоялась в ноябре 2019 года. На него заявлено десять эпизодов, и в настоящее время из них вышло только пять. Продолжение появится 3 мая.

Как писал NEWS.ru, Adult Swim опубликовал новый трейлер четвёртого сезона «Рика и Морти».

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