Появились названия новых эпизодов «Рика и Морти»

https://static.news.ru/photo/7654d452-7f11-11ea-a5e5-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Рик и Морти» Фото: Cartoon Network

Проект Adult Swim опубликовал названия пяти новых эпизодов четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти».

В каждом наименовании содержится отсылка к известным фильмам, таким как «Бесконечная история», «Прометей», «Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая», «Дитя человеческое» и «Бэтмен». Список опубликован в Twitter.

Imagining episodes based on their name is almost as fun as watching episodes.

Согласно посту, эпизод 6 называется Never Ricking Morty («Бесриконечный Морти»), эпизод 7 получил название Promortyus («Промортей»), эпизод 8 — The Vat of Acid Episode («Эпизод с чаном кислоты»), эпизод 9 — Childrick of Mort («Морт риковеческое»), и эпизод 10 — Star Mort Rickturn of the Jerri («Звёздный Морт: Риквращение Джерри»).

Премьера четвёртого сезона состоялась в ноябре 2019 года. На него заявлено десять эпизодов, и в настоящее время из них вышло только пять. Продолжение появится 3 мая.

