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Советский актёр Андрей Ургант назвал незаслуженным внимание россиян к американской кинопремии «Оскар», поскольку ни один американский фильм не сравнится с картинами, снятыми в СССР.

По мнению Урганта-старшего, главную мировую церемонию вручения кинонаград можно сравнить с московскими светскими вечеринками, где гости тоже могут вручать друг другу свои «оскары». Я не считаю, что это почётная награда....