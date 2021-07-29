Вышел первый трейлер «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом

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Стриминговый сервис Netflix купил права на боевик под названием Fast & Loose с Уиллом Смитом в главной роли. Проект разработала компания STXfilms и режиссёр Дэвид Литч («Джон Уик», «Дэдпул 2»), передаёт портал Deadline. Герою артиста, по сюжету, «сотрут память».

Картина расскажет о мужчине, проснувшемся в мексиканском городе Тихуана. Герой понимает, что ничего не помнит, но ему как-то удаётся собрать воедино своё прошлое и выяснить, что он вёл двойную жизнь:...