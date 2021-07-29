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Вышел первый трейлер «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом

13:05, 29 июля 2021
Вышел первый трейлер «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом Фото: kinopoisk.ru
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер фильма «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли.

Сюжет картины рассказывает историю взросления двух знаменитых американских теннисисток, сестёр Уильямс. Винус и Серена выступили в роли генеральных продюсеров «Короля Ричарда» и сыграли главных героинь: Санийю Сидни (Винус) и Деми Синглтон (Серена). Экранный отец и духовный наставник спортсменок (Уилл Смит) хочет уберечь их от дурного влияния уличной жизни Комптона, штат Калифорния, и привести их к славе на мировой спортивной арене. Герой Смита решает стать личным тренером девочек, однако его методы вовсе нельзя назвать классическими.

Следующий шаг вы делаете не только ради себя, но и ради каждой темнокожей девочки на планете, — мотивирует юных спортсменок отец.

Выход картины в российский прокат запланирован на 26 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось об экранизации другой картины с Уиллом Смитом в главной роли, где он сыграет двойного агента ЦРУ, потерявшего память.

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