Вышел клип, посвящённый окончанию четвёртого сезона «Рика и Морти»

Проект Adult Swim опубликовал клип, посвящённый окончанию четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Заключительный эпизод вышел 31 мая на телевидении.
В ролике показаны ключевые моменты из серий, которые выходили с 2019 по 2020 год. По сюжету главный герой Рик стал более эмоционально открытым к членам своей семьи, что также отражено в видео.
В качестве сопровождения звучит песня Don't Look Back, исполненная американской певицей Kotomi, которую она написала вместе с Райаном Элдером.
Как писал NEWS.ru, «Рик и Морти» могут отложить выпуск пятого сезона из-за пандемии коронавируса. Актриса Сара Чок, озвучивающая дочь Рика по имени Бет, заявила, что из-за запретов на массовые мероприятия и режима изоляции артисты не смогут приехать в студию для записи реплик.
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