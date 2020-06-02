Вышел клип, посвящённый окончанию четвёртого сезона «Рика и Морти»

https://static.news.ru/photo/d51c4e4a-a4e9-11ea-ab31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adult Swim/YouTube

Проект Adult Swim опубликовал клип, посвящённый окончанию четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Заключительный эпизод вышел 31 мая на телевидении.

В ролике показаны ключевые моменты из серий, которые выходили с 2019 по 2020 год. По сюжету главный герой Рик стал более эмоционально открытым к членам своей семьи, что также отражено в видео.

В качестве сопровождения звучит песня Don't Look Back, исполненная американской певицей Kotomi, которую она написала вместе с Райаном Элдером.

Как писал NEWS.ru, «Рик и Морти» могут отложить выпуск пятого сезона из-за пандемии коронавируса. Актриса Сара Чок, озвучивающая дочь Рика по имени Бет, заявила, что из-за запретов на массовые мероприятия и режима изоляции артисты не смогут приехать в студию для записи реплик.