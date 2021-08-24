Впервые опубликован трейлер третьей части «Человека-паука»

На официальном YouTube-канале SonyPicturesRU впервые был опубликован трейлер новой части фильмов про супергероя Питера Паркера «Человек-паук: Нет пути домой».

Впервые в кинематографической истории Человека-паука наш дружелюбный сосед оказался разоблачён, и он больше не может разделять свою обычную и супергеройскую жизнь. Ставки становятся более опасными, когда он приходит за помощью к Доктору Стрэнджу, — говорится в описании фильма.

Сюжет картины разворачивается сразу после событий второй части франшизы о новом Человеке-пауке, которого теперь играет актёр Том Холланд. Злодей Мистерио (Джейк Джилленхол) обнародовал личность супергероя, и теперь он вынужден жить под гнётом общественного порицания. Чтобы исправить ситуацию, он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) и просит, чтобы «все забыли о том, кто такой Человек-паук». Заклинание нарушает пространственно-временной континуум, и в противостояние с Пауком вступают уже хорошо известные зрителю старые злодеи франшизы: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и, предположительно, Зелёный Гоблин, которого ранее играл актёр Уиллем Дефо. Помимо них в картине снимутся такие голливудские звёзды, как Зендея (Эм-Джей) и Джон Фавро (Хэппи).

Выход фильма запланирован на 16 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось о начале съёмок третьей части «Человека-муравья» с Полом Раддом в главной роли.