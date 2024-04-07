Восемь киноляпов в «Крестном отце», которые не найдут даже фанаты фильма

Фото: Paramount Pictures/ZUMAPRESS/Global Look Press

Марлон Брандо в роли Вито Корлеоне в фильме «Крёстный отец» 1972 года

7 апреля выдающийся кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола отмечает 85-летие. В его арсенале — пять статуэток «Оскара», столько же «Золотых глобусов» и премия BAFTA, а трилогия «Крестный отец» занимает второе место в списке величайших американских фильмов всех времен Американского института киноискусства. NEWS.ru нашел даже в этой картине восемь киноляпов.

Странности с букетом гвоздик

После того как Дон Корлеоне (Марлон Брандо) получил тяжелое ранение, в больнице его навестил пекарь Энцо. Он держал в руках большой букет розовых гвоздик. Позже, когда они с Майклом (Аль Пачино) стояли возле больницы, в кадре появился букет гораздо меньшего размера с оранжевыми гвоздиками.

Исчезающая рюмка Корлеоне

Во время свадебной сцены Дон Корлеоне разговаривает с владельцем кондитерской. Марлон Брандо держит маленькую рюмку. Когда его собеседник встает, чтобы схватить Корлеоне за руку, рюмка все еще у него, но в следующем кадре она бесследно исчезает.

Пропавшая кровь в сцене с лошадиной головой

В знаменитой сцене с лошадиной головой тоже был киноляп. По сюжету представитель семьи Корлеоне просил кинопродюсера Джека Вольца оказать мафиозному клану услугу. Тот отказывается, а следующей ночью просыпается в собственной кровати на окровавленном одеяле и через мгновение обнаруживает рядом отрубленную голову любимого призового скакуна по кличке Хартум. Вот только если присмотреться, то можно заметить, что на финальной секунде сцены не все постельное белье Вольца красное, как на крупных планах.

Ляп с ножом

В сцене убийства в баре Луки Брази (Ленни Монтана) видно, что нож торчит из его левой руки. Однако в следующем кадре Брази начинают душить, он падает, и там оружие уже воткнуто в правую.

Ошибка при монтаже

Когда в Дона Корлеоне стреляют у фруктового киоска, старший сын Дона Фредерико Фредо Корлеоне, спотыкаясь, выходит из машины. Он нащупывает пистолет и, пошатываясь, чуть не падает вперед. В следующем кадре, сделанном сверху, видно, как Фредо уверенно обходит машину и направляется к Дону. В третьем кадре, который снят на уровне земли, видно, как герой снова спотыкается.

Фактическая ошибка в обращении «дон»

Фрэнсис Форд Коппола некорректно использовал обращение «дон». Это выражение уважения всегда относится к имени человека, а не к фамилии. К персонажу Марлона Брандо следовало бы обращаться дон Вито, а не дон Корлеоне. То же правило применимо и к другим донам, например, Барзини, Фануччи и прочим.

Ошибка с капитанскими нашивками

Майкл появляется на свадьбе своей младшей сестры после того, как его увольняют из морской пехоты. Его освободили от службы в звании капитана. Однако на воротнике рубашки Майкла отсутствуют капитанские нашивки, которые носят офицеры морской пехоты.

Слишком быстрая телефонная связь

Из палаты нью-йоркской больницы Майкл называет оператору номер, по которому можно связаться с Сонни в Лонг-Бич. Примерно через девять секунд он слышит ответ Сонни. Однако в 1945 году было практически невозможно совершить междугородный звонок из Нью-Йорка в Лонг-Бич за десять секунд, даже если бы это была частная линия, то есть в обход больничного коммутатора, а Сонни ждал бы у телефона.

Необходимое подключение через два загруженных коммутатора в Нью-Йорке во время вечерних тарифов заняло бы минуту, а то и больше.

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