В Сети появились первые фото сына Аль Пачино

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Аль Пачино

В Сети появились первые фото сына американского актера Аль Пачино. Мальчика по имени Роман показала возлюбленная звезды Нур Альфаллах.

Соответствующая фотосессия была сделана для мартовского выпуска журнала Vogue. На них девушка позирует в автомобиле и на природе с младенцем на руках. В материале говорится, что Альфаллах — начинающий кинопродюсер, недавно она вернулась с Каннского фестиваля, на котором презентовала свой новый фильм.

Аль Пачино старше своей избранницы на 54 года. Пара познакомилась в 2019 году на светском мероприятии. Поначалу их встречи были похоже на дружеские: легендарный актёр и делающая первые шаги кинопродюсер вместе смотрели фильмы и играли в шахматы. Через время у них завязался роман, и девушка забеременела.

Помимо сына Романа, у Аль Пачино есть еще трое взрослых детей: Джулия Мария Пачино, Антон Джеймс и Оливия Роуз. Актер неоднократно называл появление детей на свет лучшими событиями в его жизни.

Ранее 79-летний актер Роберт де Ниро рассказал в интервью ET Canada, что стал отцом в седьмой раз. Он также признался, что предпочитает быть любящим родителем и обходиться без строгости, но это не всегда удается.