Волнующий тембр любимых киногероев: кто говорит голосом Джигарханяна

Сегодня, 14 ноября, ушёл из жизни советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр Армен Джигарханян. Помимо множества сыгранных ролей в различных кинолентах, он озвучивал персонажей известных фильмов и мультиков, так сильно полюбившихся людям всех возрастов. В их числе — дядюшка Мокус из «Фунтика», неподражаемый волк из сказки «Жил-был пёс», детектив Вержа из фильма «Прощай, полицейский» и другие.
Любимые кадры — в галерее NEWS.ru.
«Приключения поросёнка Фунтика», дядюшка Мокус
kinopoisk.ru
«Сeрый Волк энд Красная Шапочка», Волк
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«Остров сокровищ», Сильвер
imdb.com
«Маленькая колдунья», Ворон
kinopoisk.ru
«Жил-был пёс», Волк
kinopoisk.ru
«Формула любви», граф Калиостро
kinopoisk.ru
«Прощай, полицейский», комиссар Вержа
kinopoisk.ru
«Затойчи»
imdb.com
«Сто дней в Палермо», генерал Карло Делакьез
kinopoisk.ru