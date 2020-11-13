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«Остров сокровищ», Сильвер
Кино

Волнующий тембр любимых киногероев: кто говорит голосом Джигарханяна

16:17, 14 ноября 2020 238
Фото: imdb.com

Сегодня, 14 ноября, ушёл из жизни советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр Армен Джигарханян. Помимо множества сыгранных ролей в различных кинолентах, он озвучивал персонажей известных фильмов и мультиков, так сильно полюбившихся людям всех возрастов. В их числе — дядюшка Мокус из «Фунтика», неподражаемый волк из сказки «Жил-был пёс», детектив Вержа из фильма «Прощай, полицейский» и другие.

Любимые кадры — в галерее NEWS.ru.

«Приключения поросёнка Фунтика», дядюшка Мокус

kinopoisk.ru

«Сeрый Волк энд Красная Шапочка», Волк

animator.ru

«Остров сокровищ», Сильвер

imdb.com

«Маленькая колдунья», Ворон

kinopoisk.ru

«Жил-был пёс», Волк

kinopoisk.ru

«Формула любви», граф Калиостро

kinopoisk.ru

«Прощай, полицейский», комиссар Вержа

kinopoisk.ru

«Затойчи»

imdb.com

«Сто дней в Палермо», генерал Карло Делакьез

kinopoisk.ru

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