В Москве состоялась премьера авантюрной комедии «Приплыли!» (в прокате — с 19 мая). Главные роли в фильме исполнили актёры Игорь Золотовицкий, Владимир Яглыч и Роман Фомин.

По сюжету, незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой неожиданностей, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

Светскую премьеру комедии посетили российские знаменитости: актёры Игорь Золотовицкий и Роман Фомин, телеведущая Алёна Водонаева, актриса Настасья Самбурская и многие другие. Исполнитель одной из главных ролей Владимир Яглыч впервые за долгое время вывел в свет свою возлюбленную — актрису Антонину Паперную.

Фото с премьеры фильма «Приплыли!» — в галерее NEWS.ru.

Алена Водонаева, российская телеведущая, журналистка, писательница, блогер Алена Водонаева
Российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая Настасья Самбурская
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Игорь Золотовицкий - советский и российский актёр театра и кино
Родион Газманов
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Исполнитель главной роли в фильме «Приплыли!» Роман Фомин
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»
Премьера фильма «Приплыли!»