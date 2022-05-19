Владимир Яглыч вывел в свет возлюбленную: фото премьеры комедии «Приплыли!»

Актёр Владимир Яглыч со спутницей Антониной Паперной / Фото Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве состоялась премьера авантюрной комедии «Приплыли!» (в прокате — с 19 мая). Главные роли в фильме исполнили актёры Игорь Золотовицкий, Владимир Яглыч и Роман Фомин.

По сюжету, незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой неожиданностей, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

Светскую премьеру комедии посетили российские знаменитости: актёры Игорь Золотовицкий и Роман Фомин, телеведущая Алёна Водонаева, актриса Настасья Самбурская и многие другие. Исполнитель одной из главных ролей Владимир Яглыч впервые за долгое время вывел в свет свою возлюбленную — актрису Антонину Паперную.

Фото с премьеры фильма «Приплыли!» — в галерее NEWS.ru.