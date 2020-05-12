В Южной Корее начали работу бесконтактные кинотеатры

https://static.news.ru/photo/aadb9bb0-9443-11ea-9d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seung Jin Yeo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сеть CJ CGV в Южной Корее перевела свои кинотеатры в районе Йоуидо полностью на бесконтактный режим работы. Предприниматели пошли на такой шаг, чтобы привлечь зрителей, которые боятся контактировать с работниками из-за пандемии коронавируса.

Сотрудников залов заменили на роботов с искусственным интеллектом, автоматические кассы и мобильное приложение. Закуски и напитки посетители также могут купить в автоматах или заказать онлайн.

Мы будем следить за реакцией посетителей и рассмотрим возможность расширить бесконтактную систему, которая позволит повысить уровень удобства для посетителей наших кинотеатров и эффективность нашей работы, — заявил руководитель команды инноваций CJ CGV.

Сеть Lotte Cinema также перевела несколько своих кинотеатров на бесконтактную работу.

Как писал NEWS.ru, автокинотеатры в Германии и Южной Корее снова приобрели новую популярность после введения карантина в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что для заполнения таких площадок даже не нужны новинки кино.