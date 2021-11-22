Новая битва: «Охотники за привидениями» вернулись на экраны спустя 30 лет

В России 2 декабря стартует кинопрокат знаменитой франшизы — комедии в стиле фэнтези «Охотники за привидениями: Наследники». По сюжету мать-одиночка с детьми приезжает на заброшенную ферму, полученную по наследству, где её дети находят знаменитый автомобиль Ecto-1 со всем необходимым оборудованием для поимки потусторонних существ. Новые герои обнаруживают связь с оригинальными Охотниками, после чего начинают свою борьбу с нечистью.
Первые два фильма снял Айван Райтман в 1984 и 1989 годах. И вот 30 лет спустя его сын Джейсон снял продолжение этой истории. Кассовые сборы ленты в США, где уже прошла премьера, превзошли прогнозы аналитиков. Уже собрано более $60 млн.
Актриса Евгения Щербакова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Светлана Степаковская
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёр, композитор, сценарист, продюсер и режиссёр Андрей Батт
Сергей Лантюхов/NEWS.ru