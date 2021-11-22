Новая битва: «Охотники за привидениями» вернулись на экраны спустя 30 лет

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от последствий коронавируса. Актриса долго отказывалась ехать в больницу, несмотря на серьёзные сопутствующие проблемы со здоровьем. Когда знаменитость всё же госпитализировали, у неё развилась вирусная пневмония и мерцательная аритмия. Любимицу миллионов зрителей не удалось спасти.

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от последствий коронавируса. Актриса долго отказывалась ехать в больницу, несмотря на серьёзные сопутствующие проблемы со здоровьем. Когда знаменитость всё же...