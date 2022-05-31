В России выходит художественный фильм Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне». В центре кинокартины — главный герой Иван — российский солдат, не так давно вернувшийся из горячей точки. Ивану не удаётся встроиться в мирную жизнь, окончательно портятся его отношения с женой, и мужчина принимает решение — снова отправиться в место боевых действий, на этот раз в Сирию, под видом военного корреспондента.