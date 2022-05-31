В России выходит художественный фильм Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне». В центре кинокартины — главный герой Иван — российский солдат, не так давно вернувшийся из горячей точки. Ивану не удаётся встроиться в мирную жизнь, окончательно портятся его отношения с женой, и мужчина принимает решение — снова отправиться в место боевых действий, на этот раз в Сирию, под видом военного корреспондента.
Главные роли в новом боевике исполнили Алексей Чадов, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и другие. Фильм выйдет на большой экран 2 июня.
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Режиссер Алексей Чадов на премьере своего фильма «Своя война. Шторм в пустыне»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Режиссер Алексей Чадов (в центре) со съемочной группой на премьере своего фильма «Своя война. Шторм в пустыне»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Продюсер, директор ООО «Кинокомпания СТВ», председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов