В России выходит художественный фильм Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне». В центре кинокартины — главный герой Иван — российский солдат, не так давно вернувшийся из горячей точки. Ивану не удаётся встроиться в мирную жизнь, окончательно портятся его отношения с женой, и мужчина принимает решение — снова отправиться в место боевых действий, на этот раз в Сирию, под видом военного корреспондента.

Главные роли в новом боевике исполнили Алексей Чадов, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и другие. Фильм выйдет на большой экран 2 июня.

Режиссер Алексей Чадов на премьере своего фильма «Своя война. Шторм в пустыне»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Режиссер Алексей Чадов на премьере своего фильма «Своя война. Шторм в пустыне»

Актер Ола Кейру

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актер Ола Кейру

Шоумен Михаил Галустян

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Шоумен Михаил Галустян

Певица IVKA (Анастасия Ивка)

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Певица IVKA (Анастасия Ивка)

Певица Мишель Серова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Певица Мишель Серова

Актер Игорь Жижикин со спутницей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актер Игорь Жижикин со спутницей

Лидер и солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Лидер и солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев

Телеведущая Юлия Барановская

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Телеведущая Юлия Барановская

Режиссер Алексей Чадов (в центре) со съемочной группой на премьере своего фильма «Своя война. Шторм в пустыне»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Режиссер Алексей Чадов (в центре) со съемочной группой на премьере своего фильма «Своя война. Шторм в пустыне»

Продюсер, директор ООО «Кинокомпания СТВ», председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Продюсер, директор ООО «Кинокомпания СТВ», председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк

Блогер Лилия Абрамова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Блогер Лилия Абрамова