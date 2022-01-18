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В России выйдет новый фильм о женщинах, покоривших океан
Кино

В России выйдет новый фильм о женщинах, покоривших океан

21:36, 18 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В российский прокат выходит фильм документалиста Инны Блохиной «Она — океан». Картина представляет собой девять уникальных историй о женщинах с разных уголков планеты в возрасте от 12 до 85 лет, посвятивших себя океану. Посмотреть картину на большом экране можно будет с 20 января 2022 года.

Во вторник, 18 января, в московском киноцентре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ амбициозной киноленты. На нём можно было заметить целую плеяду звёзд, начиная от актёров, заканчивая выдающимися спортсменами. Так, на показ приехали актриса театра и кино Эвелина Блёданс, чемпионка России по виндсёрфингу Ольга Раскина, певица Катя Лель, певица Согдиана и многие другие. О том, как это было, — в галерее NEWS.ru.

Российская журналистка, теле- и радиоведущая Ирина Муромцева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник Даниил Фёдоров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса театра и кино Эвелина Блёданс

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка России по виндсёрфингу Ольга Раскина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса, ведущая Анна Калашникова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Катя Лель

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Алиса Толкачёва

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Согдиана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма Инны Блохиной «Она – океан»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма Инны Блохиной «Она – океан»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма Инны Блохиной «Она – океан»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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