В России выйдет новый фильм о женщинах, покоривших океан

В российский прокат выходит фильм документалиста Инны Блохиной «Она — океан». Картина представляет собой девять уникальных историй о женщинах с разных уголков планеты в возрасте от 12 до 85 лет, посвятивших себя океану. Посмотреть картину на большом экране можно будет с 20 января 2022 года.

Во вторник, 18 января, в московском киноцентре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ амбициозной киноленты. На нём можно было заметить целую плеяду звёзд, начиная от актёров, заканчивая выдающимися спортсменами. Так, на показ приехали актриса театра и кино Эвелина Блёданс, чемпионка России по виндсёрфингу Ольга Раскина, певица Катя Лель, певица Согдиана и многие другие. О том, как это было, — в галерее NEWS.ru.