В России снимут сериал о Фаине Раневской

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К 125-летию со дня рождения советской актрисы Фаины Раневской режиссёр Дмитрий Петрунь снимет сериал о её судьбе.

Об этом сообщили создатели проекта на питчинге в Минкультуры. По словам генпродюсера компании Star Media Влада Ряшина, сценарий сериала создавался в течение шести лет. Он подчеркнул, что это объясняется большой ответственностью не только перед самой актрисой, но и «перед армией почитателей таланта».

Сейчас в наших руках очень хороший сценарий, — заявил Рящин в своём видеообращении.

125 лет со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской исполняется в 2021 году. По словам продюсера Андрея Тартакова, проект был задуман восемь лет назад, но за это время он претерпел изменения. Сериал будет состоять из восьми серий, передаёт ТАСС.

Это попытка исследовать судьбу великой женщины, — заявил Тартаков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сериал «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузели Яхиной оказался самым популярным в России за шесть первых месяцев 2020 года.