В России появились автокинотеатры

С 8 мая в России началась коммерческая демонстрация кинофильмов в так называемых автокинотеатрах. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Первый автокинотеатр открылся в Калининграде. Как
13 мая состоялся первый сеанс в новосибирском автокинотеатре Skyline Cinema. Показывали американский фильм 2015 года «Левша». На сеанс приехало всего 13 автомобилей, сборы составили 6 тысяч рублей.
Ранее председатель Ассоциации кинотеатров Олег Березин заявил, что кинотеатры в России могут заработать во время третьего этапа снятия карантинных мер.
NEWS.ru писал, что власти Дании приняли решение открыть кинотеатры и парки развлечений в июне.
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