В России появились автокинотеатры

https://static.news.ru/photo/238fa0a8-978a-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/Global Look Press

С 8 мая в России началась коммерческая демонстрация кинофильмов в так называемых автокинотеатрах. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Первый автокинотеатр открылся в Калининграде. Как сообщает РБК, разрешение на работу было получено у руководства региона. На первый сеанс было продано 98 билетов на общую сумму 44 тысячи рублей. Показывали фильм 2018 года «Вечная жизнь Александра Христофорова». На втором сеансе демонстрировали фильм 2017 года «Идеальные незнакомцы». Он собрал 19 тысяч рублей.

13 мая состоялся первый сеанс в новосибирском автокинотеатре Skyline Cinema. Показывали американский фильм 2015 года «Левша». На сеанс приехало всего 13 автомобилей, сборы составили 6 тысяч рублей.

Ранее председатель Ассоциации кинотеатров Олег Березин заявил, что кинотеатры в России могут заработать во время третьего этапа снятия карантинных мер.

NEWS.ru писал, что власти Дании приняли решение открыть кинотеатры и парки развлечений в июне.