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В российские мультфильмы могут интегрировать отечественные региональные бренды — такие как башкирский мёд или оренбургский платок. Об этом сообщила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

При этом, уточнила она, мультфильмы не должны содержать рекламу какой-либо продукции.

Интеграция должна быть очень мягкой. Например, можно показать Мишку, который любит мёд из Башкирии, или Царевну Марью в пуховом оренбургском платке, или доброго волшебника, который знает секреты гжели или хохломы, — цитирует Слащёву ТАСС.

Она подчеркнула, что «это можно и нужно сделать». В плане практической реализации это может быть отдельный цикл — например, «Сказки регионов страны» или «Сказки большой страны». Он может быть, с одной стороны, образовательного, а с другой — развлекательного характера, пояснила представитель «Союзмультфильма».

Ранее, как писал NEWS.ru, студия отреставрировала пять классических мультфильмов для показа на большом экране. Это «Сказка о царе Салтане», «Двенадцать месяцев», «Снежная Королева», «Щелкунчик» и «Тайна третьей планеты»,