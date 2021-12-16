В Петербурге прошла вечеринка в честь премьеры фильма бизнесмена Пригожина

В Санкт-Петербурге прошла вечеринка IRA Party, посвящённая премьере фильма бизнесмена Евгения Пригожина «16-й». На торжестве присутствовали журналисты, актёры, а также съёмочная команда фильма, сообщает «Экономика Сегодня».

В рамках мероприятия были вручены премии актёрам киноленты, которая высмеивает американский тезис о «русском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году. Представители СМИ получили возможность задать участникам съёмок интересующие их вопросы о событиях, которые происходили в Штатах во время избирательного процесса, — пишет издание.

Личные приглашения на данное мероприятия были разосланы множеству журналистов: пресс-служба компании «Конкорд» даже предоставила финансовую помощь тем, у кого не было средств на покупку билетов до Северной столицы. Так, например, на вечеринку были приглашены Виктор Шендерович, Лилия Яппарова, Алексей Венедиктов, Виталий Рувинский, Евгений Белогаев, Роман Доброхотов, Илья Косыгин, Юрий Нерсесов, Максим Шевченко, а также издания «Эхо Москвы», «Новая газета». В числе приглашённых представителей СМИ были и сотрудники изданий, выполняющих функции иностранных агентов.

Ранее актёр Кирилл Полухин заявил, что всем стоит смотреть патриотические фильмы. Он описал вышедшую кинокартину «16-й», которую окрестили «исповедью» бизнесмена, главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина, именно как патриотичную, а также смешную. Подобные фильмы, считает актёр, нужно снимать чаще.