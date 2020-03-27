https://static.news.ru/photo/bebbc5fc-7025-11ea-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны. Лента создана по сценарию писательницы Джоан Роулинг.

Фоглер отметил в интервью Syfy Wire, что в фильме зрителей ожидает масштабная война с эпичными битвами. По его словам, новая работа будет больше в духе оригинальной ленты.

Могу сказать, что читал сценарий. Там очень милое развитие персонажей, а по духу он ближе к первому фильму, что, как по мне, отлично. Он ведёт к масштабной войне на фоне Второй мировой, так что можете представить, какие эпичные битвы вас ждут, — сказал артист.

Речь идёт о финальном противостоянии Грин-де-Вальда и Дамблдора, в результате которого последний получил Бузинную палочку, один из Даров Смерти.

Как писал NEWS.ru, самой популярной писательницей десятилетия стала автор романа о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Книги английской сказочницы прочитали более 419 тысяч пользователей сайта LiveLib, который опубликовал рейтинг.