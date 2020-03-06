https://static.news.ru/photo/8610c8ca-5fcb-11ea-95b3-fa163e074e61_660.jpg Джоан Роулинг Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Самой популярной писательницей десятилетия стала автор романа о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Рейтинг был составлен по данным портала LiveLib.

Книги английской сказочницы прочитали более 419 тысяч пользователей сайта. Вторую строчку заняла Агата Кристи. Замкнула тройку Светлана Мартынчик, которая известна под псевдонимом Макс Фрай.

Ранее американское издание BuzzFeed назвало главные загадки, сюжетные дыры и нелогичности вселенной книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Так, Роулинг не объяснила, чем занимаются обладающие магическими способностями дети неволшебников до поступления в школу Хогвартс, как особо ценная Карта мародёров попала к братьям Уизли и почему они 12 лет не замечали на ней имя злодея Питера Петтигрю.

Издание усомнилось и в самой предложенной Роулинг концепции магии, писал NEWS.ru.