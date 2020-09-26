В Новой Зеландии возобновились съёмки сериала «Властелин колец»

https://static.news.ru/photo/f8c44f30-01a2-11eb-b1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: New Line Cinema

Съёмки сериала по роману-эпопее «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина возобновились в Новой Зеландии. Ранее работу пришлось заморозить весной из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В настоящее время две пилотные серии уже почти сняты, отмечает Deadline. Их режиссёром выступил испанец Хуан Антонио Байона.

Как сообщалось ранее, Министерство бизнеса, инноваций и занятости объявило, что международные команды семи проектов смогут въехать в страну в разгар распространения COVID-19. В период изоляции часть бригады «Властелина колец» осталась в Новой Зеландии, а часть уехала домой до улучшения ситуации.

Работу возобновили команды проектов, среди которых «Аватар», «Ковбой Бибоп», «Могучие Рейнджеры: Звероморферы», The Greatest Beer Run Ever и «Сладкоежка».

В августе английский актёр Орландо Блум, известный по роли Леголаса в кинотрилогии «Властелин колец», раскрыл подробности сериала, основанного на серии фильмов. По его словам проект не будет ремейком полнометражных фильмов, писал NEWS.ru.