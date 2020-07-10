В Новой Зеландии возобновятся съёмки сериала «Властелин колец»

Съёмки сериала по роману-эпопее «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина возобновятся в скором времени в Новой Зеландии. Работу пришлось заморозить весной из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Министерство бизнеса, инноваций и занятости объявило, что международные команды семи проектов смогут въехать в страну в разгар распространения COVID-19,
Работу также вскоре возобновят команды проектов, среди которых «Аватар», «Ковбой Бибоп», «Могучие Рейнджеры: Звероморферы», The Greatest Beer Run Ever и «Сладкоежка».
Американский режиссёр Джеймс Кэмерон в июне прошёл двухнедельный карантин после прибытия в Новую Зеландию перед тем, как вернуться на съёмочную площадку «Аватара», писал NEWS.ru.
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