В Новой Зеландии возобновятся съёмки сериала «Властелин колец»

https://static.news.ru/photo/982b65dc-c282-11ea-9d1f-fa163e074e61_660.jpg Матамата, Новая Зеландия Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/imagebroker.com/Global Look Press

Съёмки сериала по роману-эпопее «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина возобновятся в скором времени в Новой Зеландии. Работу пришлось заморозить весной из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Министерство бизнеса, инноваций и занятости объявило, что международные команды семи проектов смогут въехать в страну в разгар распространения COVID-19, сообщает Variety. В период изоляции часть бригады «Властелина колец» осталась в Новой Зеландии, а часть уехала домой до улучшения ситуации.

Работу также вскоре возобновят команды проектов, среди которых «Аватар», «Ковбой Бибоп», «Могучие Рейнджеры: Звероморферы», The Greatest Beer Run Ever и «Сладкоежка».

Американский режиссёр Джеймс Кэмерон в июне прошёл двухнедельный карантин после прибытия в Новую Зеландию перед тем, как вернуться на съёмочную площадку «Аватара», писал NEWS.ru.