В Москве состоялась премьера подводного фильма-балета «Спящая красавица»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Спящая красавица» в кинотеатре «Октябрь»

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера подводного фильма по мотивам балета «Спящая красавица» на музыку Петра Ильича Чайковского. Первый показ уникальной ленты посетили певица Анна Калашникова, актриса Ирина Безрукова, юмористка Елена Борщева и другие звезды.

Автором идеи необычного действа стала сценарист, режиссер Яна Недзвецкая. Шоу, главные роли в котором исполнили профессиональные танцовщики на глубине четырех метров под водой, не имеет аналогов в мире. Фильм «Спящая красавица» объединил кино, балет, хоровое пение, фридайвинг и мультимедийные решения. Кроме артистов балета московских хореографических театров, в проекте снимались совсем юные балерины: 10-летние Таисия Сальникова и Ева Волкова еще учатся в начальной школе, а 5-летняя Милания Новак и даже 9-месячная Амелия Ахметшина снимались под водой наравне со всеми. Главную роль в «Спящей красавице» исполнила 17-летняя танцовщица Соня Фадеева.

Для съемок подводного фильма были разработаны специальные декорации и особые костюмы, которые должны были быть не только эффектными, но и удобными для погружения и танцев на глубине.

Музыкальное оформление фильма также уникально. За современную аранжировку музыки Чайковского отвечала участница проекта «Голос» Ольга Дианова, разложившая ее на 15 голосов.

Кадры премьеры подводного фильма-балета «Спящая красавица» — в галерее NEWS.ru.