В Москве состоялась премьера мистического триллера «Ночной режим»

Фото: Пресс-служба KION

16 августа в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоялась светская премьера мистического триллера «Ночной режим» с актером театра и кино Павлом Табаковым в главной роли. Фильм раздвигает границы сознания и заставляет по-новому посмотреть на феномен осознанных сновидений. В широкий прокат лента выйдет 18 августа.

Я исполняю роль Романа, он — целеустремленный человек, вырвался из детского дома и добился определенного положения своим трудом. Он попал в трудную ситуацию, и ему предстоит бороться за справедливость — актуальный сюжет. Надеюсь, что фильм будет интересен зрителю. На мой взгляд, каждый человек трактует увиденное, прочитанное и услышанное для себя по-разному, — поделился Табаков.

Сюжет повествует о нелегкой судьбе фотографа Романа Белова, который был осужден на пожизненное заключение за убийство четырех человек. Он убежден в своей невиновности, но не может вспомнить события той роковой ночи. В тюрьме к нему во снах является таинственный мужчина, называющий себя Учителем, и предлагает помощь в поиске настоящего убийцы. Вести расследование, находясь в заключении, Роман может только одним способом — с помощью осознанных сновидений.

Ранее стало известно, что 18 августа в онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная премьера эротического триллера «Одержимая», главную роль в котором сыграет Лукерья Ильяшенко. Фильм режиссера Игоря Волошина сочетает в себе черты криминального триллера, фильма нуар, а также детективной и эротической истории.