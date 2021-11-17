В Москве госпитализировали создателя «Кинотавра» Рудинштейна

Основатель фестиваля «Кинотавр», 75-летний продюсер Марк Рудинштейн госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщила его помощница, передаёт ТАСС. По её словам, кинодеятель находится в сознании. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что продюсер попал в больницу с сердечным приступом.

Марк Григорьевич лежит в больнице, он в сознании, — сказала собеседница агентства.

Как уточнила РИА Новости гражданская жена кинопродюсера, он находится в отделении реанимации. По её словам, Рудинштейн чувствует себя удовлетворительно.

Известно, что в сентябре этого года он перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Советский и российский продюсер, актёр, кинокритик и телеведущий Марк Рудинштейн создал фестивали «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также кинопремию «Золотой овен». Он имеет звание заслуженного работника культуры. В 80-х трудился директором ВИА «Лейся, песня», был осуждён на шесть лет лишения свободы, из которых отсидел около года. Первый «Кинотавр» организовал в 1990-м.

Ранее сообщалось о госпитализации супруга телеведущей, основательницы юмористической программы «Аншлаг» Регины Дубовицкой. 84-летний доктор физико-математических наук Юрий Айвазян поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Предположительно, причиной стали проблемы с сердцем.