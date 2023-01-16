Названы сроки восстановления отечественной киноотрасли Член «Деловой России» Житков: на восстановление отечественной киноотрасли уйдет 2 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для восстановления киноотрасли и сведения потребности в западных фильмах к минимуму России может потребоваться 2 года и около 500 млрд рублей, рассказал РИАМО член совета московского отделения «Деловой России» Георгий Житков. Он отметил, что у отрасли освободились средства, которые она раньше тратила на покупку прав на прокат фильмов, и сейчас их следовало бы направить в производство отечественных блокбастеров.

Было бы логично те деньги, которые будут депонироваться для правообладателей, пустить (я думаю, ситуация такая, как сейчас, будет минимум два года) в производство российских блокбастеров, — отметил Житков.

Эксперт подчеркнул, что именно два года требуется для запуска и производства большого фильма с хорошей графикой — поэтому для преодоления зависимости от западных блокбастеров потребуется именно такой срок. Также специалист уточнил, что онлайн-платформы с сериалами не нуждаются в финансировании и что освободившиеся средства нужно направить именно в полнометражное кино.

Ранее фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории отечественного проката, обойдя по сборам в России первый «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона. Кассовые сборы семейной комедии в российском прокате превысили 3,5 млрд рублей. Кассовые сборы «Аватара» в России составили 3 млрд 516 млн 796 тысяч 661 рубль.