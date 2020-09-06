В Азии призвали бойкотировать «Мулан» из-за позиции актрисы по Гонконгу

https://static.news.ru/photo/2d590da6-f02a-11ea-b462-fa163e074e61_660.jpg Лю Ифей в фильме «Мулан» Фото: Walt Disney Pictures

Активисты в Азии призвали бойкотировать киноадаптацию диснеевского мультфильма «Мулан» из-за того, что исполнительница главной роли Лю Ифей выразила поддержку полиции Гонконга во время беспорядков 2019 года.

Из-за того, что Disney преклоняется перед Пекином и из-за того, что Лю Ифей гордо и открыто поддерживает полицейский беспредел в Гонконге, я призываю каждого, кто верит в права человека, бойкотировать "Мулан", — приводит Bloomberg заявление гонконгских активистов.

В Disney пока не прокомментировали данную ситуацию, отмечает агентство.

В 2019 году в разгар беспорядков в Гонконге живущая в США уроженка Китая актриса Лю Ифей написала в Twitter, что выражает поддержку гонконгской полиции.

Я поддерживаю полицию Гонконга. Можете набрасываться на меня. Гонконг, какой позор! — написала она в одной из социальных сетей.

Позже в интервью The Hollywood Reporter она пояснила, что «не является экспертом» и что «ситуация в Гонконге неоднозначна».

В 2019 году тысячи протестующих вышли на улицы города из-за законопроекта, предлагавшего экстрадицию подозреваемых в совершении преступлений на территорию Китая. Гонконг — особый административный район Китая, имеющий определённую автономию от властей Пекина. Многие его жители выступают за полную независимость региона от КНР.

Фильм «Мулан» должен был выйти в прокат в начале 2020 года, однако его релиз был отложен из-за пандемии коронавируса. Кинокомпания Disney приняла решение показать кино на собственной стриминговой платформе по платной подписке за $30.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дата выхода фильма «Мулан» в российских кинотеатрах была перенесена на 10 сентября.