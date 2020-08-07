Ушёл из жизни актёр Брент Карвер

Актёр Брент Карвер скончался в Канаде. Он ушёл из жизни в возрасте 68-ми лет.
О произошедшем сообщили родственники артиста,
Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам, — говорится в заявлении родственников.
Карвер получил известность благодаря своим ролям в таких фильмах и сериалах, как «Легенда Сонной Лощины», «Ромео и Джульетта», «Война миров». За роль в мюзикле «Поцелуй женщины-паука» был удостоен премии «Тони».
Ранее NEWS.ru писал о том, что на 84-м году жизни скончался ирландский политический деятель и лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм. Перед смертью он некоторое время болел.
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