Ушёл из жизни актёр Брент Карвер

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Актёр Брент Карвер скончался в Канаде. Он ушёл из жизни в возрасте 68-ми лет.

О произошедшем сообщили родственники артиста, сообщает издание New York Post. По его данным, актёр скончался в своём доме в городе Кранбрук на западе Канады. Причины смерти не называются.

Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам, — говорится в заявлении родственников.

Карвер получил известность благодаря своим ролям в таких фильмах и сериалах, как «Легенда Сонной Лощины», «Ромео и Джульетта», «Война миров». За роль в мюзикле «Поцелуй женщины-паука» был удостоен премии «Тони».

Ранее NEWS.ru писал о том, что на 84-м году жизни скончался ирландский политический деятель и лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм. Перед смертью он некоторое время болел.