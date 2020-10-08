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Отступники, 2006 год
Кино

Умница Мэтт Деймон: актёр отмечает 50-летие

08:00, 08 октября 2020
Фото: imdb.com

8 октября американскому актёру, сценаристу и продюсеру Мэтту Деймону исполняется 50 лет. Он является лауреатом премии «Оскар» и двух премий «Золотой глобус».

Свою первую роль в кино Деймон сыграл ещё в студенческие годы в фильме «Мистическая пицца» в 1988 году. В 1990-е он снялся ещё в нескольких фильмах, таких как «Школьные узы», «Джеронимо: Американская легенда», «Блеск славы».

После премьеры картины «Мужество в бою» (1996 год) критики назвали Деймона прорывом года.

Ошеломительный коммерческий успех и славу среди киноакадемиков принёс Мэтту фильм «Умница Уилл Хантинг», вышедший в 1997-м. Он написал сценарий для этой кинокартины вместе с Беном Аффлеком.

Бен и Мэтт стали обладателями золотой статуэтки как лучшие сценаристы. Кроме того, они получили «Золотой глобус», «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и премию Национального совета кинокритиков США.

Затем последовали новые разноплановые роли Деймона в кино. Наиболее известные фильмы с его участием: «Талантливый мистер Рипли», «Спасти рядового Райана», «Догма», три части о приключениях друзей Оушена, «Отступники», «Интерстеллар», «Марсианин», «Ford против Ferrari» и другие.

Самые яркие кадры Деймона — в фотогалерее NEWS.ru.

Умница Уилл Хантинг, 1997 год

imdb.com

Талантливый мистер Рипли, 1999 год

imdb.com

Одиннадцать друзей Оушена, 2001 год

imdb.com

Идентификация Борна, 2002 год

imdb.com

Застрял в тебе, 2003 год

imdb.com

Превосходство Борна, 2004 год

Supplied by FilmStills.net/FilmStills.net/Global Look Press

Братья Гримм, 2005 год

imdb.com

Отступники, 2006 год

imdb.com

Ультиматум Борна, 2007 год

Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press

Информатор!, 2009 год

imdb.com

Железная хватка , 2010 год

l90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Потустороннее, 2010 год

imdb.com

Мы купили зоопарк, 2011 год

imdb.com

Заражение, 2011 год

imdb.com

Меняющие реальность, 2011 год

PLANET PHOTOS/Global look Press

Земля обетованная, 2012 год

imdb.com

Элизиум: Рай не на Земле, 2013 год

imdb.com

Охотники за сокровищами, 2014 год

imdb.com

Марсианин, 2015 год

imdb.com

Джейсон Борн, 2016 год

Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Субурбикон, 2017 год

imdb.com

Ford против Ferrari, 2019 год

imdb.com

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