Умница Мэтт Деймон: актёр отмечает 50-летие

8 октября американскому актёру, сценаристу и продюсеру Мэтту Деймону исполняется 50 лет. Он является лауреатом премии «Оскар» и двух премий «Золотой глобус».

Свою первую роль в кино Деймон сыграл ещё в студенческие годы в фильме «Мистическая пицца» в 1988 году. В 1990-е он снялся ещё в нескольких фильмах, таких как «Школьные узы», «Джеронимо: Американская легенда», «Блеск славы».

После премьеры картины «Мужество в бою» (1996 год) критики назвали Деймона прорывом года.

Ошеломительный коммерческий успех и славу среди киноакадемиков принёс Мэтту фильм «Умница Уилл Хантинг», вышедший в 1997-м. Он написал сценарий для этой кинокартины вместе с Беном Аффлеком.

Бен и Мэтт стали обладателями золотой статуэтки как лучшие сценаристы. Кроме того, они получили «Золотой глобус», «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и премию Национального совета кинокритиков США.

Затем последовали новые разноплановые роли Деймона в кино. Наиболее известные фильмы с его участием: «Талантливый мистер Рипли», «Спасти рядового Райана», «Догма», три части о приключениях друзей Оушена, «Отступники», «Интерстеллар», «Марсианин», «Ford против Ferrari» и другие.

Самые яркие кадры Деймона — в фотогалерее NEWS.ru.