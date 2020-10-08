Умница Мэтт Деймон: актёр отмечает 50-летие

8 октября американскому актёру, сценаристу и продюсеру Мэтту Деймону исполняется 50 лет. Он является лауреатом премии «Оскар» и двух премий «Золотой глобус».
Свою первую роль в кино Деймон сыграл ещё в студенческие годы в фильме «Мистическая пицца» в 1988 году. В 1990-е он снялся ещё в нескольких фильмах, таких как «Школьные узы», «Джеронимо: Американская легенда», «Блеск славы».
После премьеры картины «Мужество в бою» (1996 год) критики назвали Деймона прорывом года.
Ошеломительный коммерческий успех и славу среди киноакадемиков принёс Мэтту фильм «Умница Уилл Хантинг», вышедший в 1997-м. Он написал сценарий для этой кинокартины вместе с Беном Аффлеком.
Бен и Мэтт стали обладателями золотой статуэтки как лучшие сценаристы. Кроме того, они получили «Золотой глобус», «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и премию Национального совета кинокритиков США.
Затем последовали новые разноплановые роли Деймона в кино. Наиболее известные фильмы с его участием: «Талантливый мистер Рипли», «Спасти рядового Райана», «Догма», три части о приключениях друзей Оушена, «Отступники», «Интерстеллар», «Марсианин», «Ford против Ferrari» и другие.
Самые яркие кадры Деймона — в фотогалерее NEWS.ru.
Умница Уилл Хантинг, 1997 год
imdb.com
Талантливый мистер Рипли, 1999 год
imdb.com
Одиннадцать друзей Оушена, 2001 год
imdb.com
Идентификация Борна, 2002 год
imdb.com
Застрял в тебе, 2003 год
imdb.com
Превосходство Борна, 2004 год
Supplied by FilmStills.net/FilmStills.net/Global Look Press
Братья Гримм, 2005 год
imdb.com
Отступники, 2006 год
imdb.com
Ультиматум Борна, 2007 год
Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press
Информатор!, 2009 год
imdb.com
Железная хватка , 2010 год
l90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Потустороннее, 2010 год
imdb.com
Мы купили зоопарк, 2011 год
imdb.com
Заражение, 2011 год
imdb.com
Меняющие реальность, 2011 год
PLANET PHOTOS/Global look Press
Земля обетованная, 2012 год
imdb.com
Элизиум: Рай не на Земле, 2013 год
imdb.com
Охотники за сокровищами, 2014 год
imdb.com
Марсианин, 2015 год
imdb.com
Джейсон Борн, 2016 год
Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres
Субурбикон, 2017 год
imdb.com
Ford против Ferrari, 2019 год
imdb.com
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