Умерла звезда фильма ужасов «Техасская резня бензопилой»

https://static.news.ru/photo/09a2f3b2-bef2-11eb-b284-96000091f725_660.jpg Лорина Камбурова Фото: lorina_kamburova/instagram.com

Болгарская актриса Лорина Камбурова, звезда фильма ужасов «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» (2017), умерла в возрасте 30 лет, передаёт портал StarHit со ссылкой на фотографа и близкого друга артистки Геннадия Авраменко. Последние несколько дней девушка провела в больнице, где лечилась от двустороннего воспаления лёгких.

Утром сегодня [27 мая] пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина [Камбурова], — рассказал собеседник издания.

Покойная получила известность в Соединённых Штатах Америки, а не в Болгарии. На её счету участие в картинах «Любовь и монстры», «Ночной мир», «День мертвецов: Злая кровь», «Смертельная гонка 4: Вне анархии». Кроме того, Лорина была вокалисткой в группе Ross'N Lorina.

Накануне американский литератор и иллюстратор Эрик Карл, написавший одну из самых продаваемых книг в мире «Очень голодная гусеница», скончался в Нортгемптоне, штат Массачусетс (США) в возрасте 91 года. Автор детской сказки умер в своей студии от отказа почек, передаёт портал TMZ со ссылкой на сына покойного — Ролфа Карла.

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