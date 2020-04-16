Кино

Умерла актриса из сериала «Элен и ребята»

22:33, 16 апреля 2020 1 091
Фото: Patricia Millardet/facebook.com

В возрасте 63 лет скончалась французская актриса Патрисия Милларде. Об этом сообщил журналист Давид Маджио на своём сайте.

В его сообщении сказано, что Милларде умерла в больнице Сан-Камилло, причиной её смерти стал сердечный приступ.

За свою актёрскую карьеру актриса исполнила роли более чем в 30 фильмах и сериалах. В числе наиболее известных были «Элен и ребята», «Горячий шоколад», «Крысиные бега».

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно о смерти режиссёра Александра Радова.

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