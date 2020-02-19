https://static.news.ru/photo/bf5f0018-530c-11ea-9c84-fa163e074e61_660.jpg Джанет Дюбуа Фото: imago-images.de/Global Look Press

Умерла американская актриса и участница сериала «Беверли-Хиллз 90210» Джанет Дюбуа. Ей было 74 года.

Дюбуа скончалась во сне у себя дома в городе Глендейл. Её смерть стала неожиданностью для близких, так как она не жаловалась на здоровье. За две недели до смерти она появилась на встрече с поклонниками, сообщает TMZ.

Актриса наиболее известна американским зрителям по роли в сериале «Добрые времена», который выходил с 1974 по 1979 год. Также она появлялась в картине «Ангелы Чарли 2: Только вперёд» и таких телепроектах, как «Скорая помощь» и «Детектив Раш».

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