Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег» Борис Савин

https://static.news.ru/photo/d7a01abe-9433-11ea-8f05-fa163e074e61_660.jpg Борис Савин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Умер российский мультипликатор Борис Савин. Ему было 83 года.

О смерти Савина сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в Facebook. Артист скончался 9 мая после продолжительной болезни.

Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Я так рад, что в прошлом году позвал его на «Икар» вручить приз в номинации «Аниматор», — написал Капков.

Борис Савин был одним из создателей мультфильмов «Падал прошлогодний снег», «Дядюшка Ау», «Волшебник Изумрудного города» и «Большой секрет для маленькой компании».

Как писал NEWS.ru, японский художник и один из продюсеров японской студии Ghibli Тосио Судзуки показал пошаговую инструкцию рисовки заглавного персонажа мультфильма «Мой сосед Тоторо» режиссёра Хаяо Миядзаки.