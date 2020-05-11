Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег» Борис Савин

Умер российский мультипликатор Борис Савин. Ему было 83 года.
О смерти Савина
Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Я так рад, что в прошлом году позвал его на «Икар» вручить приз в номинации «Аниматор», — написал Капков.
Борис Савин был одним из создателей мультфильмов «Падал прошлогодний снег», «Дядюшка Ау», «Волшебник Изумрудного города» и «Большой секрет для маленькой компании».
Как писал NEWS.ru, японский художник и один из продюсеров японской студии Ghibli Тосио Судзуки показал пошаговую инструкцию рисовки заглавного персонажа мультфильма «Мой сосед Тоторо» режиссёра Хаяо Миядзаки.
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