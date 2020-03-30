https://static.news.ru/photo/34d03040-72a4-11ea-9ca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Edwards/www.imago-images.de/Global Look Press

Умер американский актёр Джон Каллахан. Было 66 лет.

Смерть Каллахана подтвердила его бывшая жена Ева ЛаРю, вместе с которой он снимался в сериале «Санта-Барбара». Он скончался от инсульта, сообщает Variety.

Наши сердца разбиты. Спасибо тебе большое за всю любовь и поддержку. Ты никогда не узнаешь, насколько это было важно для нас, — написала ЛаРю в своем Instagram .

Артист также известен своими ролями в проектах «Дни нашей жизни», «Отчаянные домохозяйки» и «Она написала убийство».

Как писал NEWS.ru, канадский и американский актёр Райан Рейнольдс исполнит главную роль в экранизации игры 1983 года Dragon's Lair («Логово дракона»). В настоящее время он обсуждает своё участие в проекте со стриминговым сервисом Netflix.