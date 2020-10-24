Режиссёр Угольников пообещал одну из лучших ролей для Сергея Безрукова

https://static.news.ru/photo/12a302aa-177b-11eb-85f1-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Учёности плоды» Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр и продюсер Игорь Угольников рассказал, как продвигаются съёмки его нового фильма «Учёности плоды». Главную роль в фильме играет актёр Сергей Безруков и, по мнению автора картины, она может стать лучшей в карьере артиста.

Герой Безрукова станет одним из перерождений поэта Александра Пушкина.

Заканчивается работа над фильмом, сейчас на «Мосфильме» идёт сведение звука. Сюжет основан на реальных событиях. 1943–44 годы, Пушкиногорье, Михайловское. Немцы входят в Псковскую область, остаются там длительное время и орудуют в Пушкинском музее, — поделился с «Радио 1» Угольников.

Он рассказал, что в картине он пытается поднять очень глубокую тему и поговорить со зрителем о том, насколько долго можно терпеть и издеваться над самим собой, над своей культурой и самосознанием.

Работая над проектом, Угольников, совмещающий функции сценариста, режиссёра и актёра, признался, что больше проводить подобный эксперимент он не будет никогда.

Как писал NEWS.ru, звезда фильма Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» (2008) Василий Степанов после съёмок в картине стал жаловаться на здоровье.