Учитель, Виторган, Сутулова: фото со светской премьеры «Года рождения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина на премьере фильма «Год рождения»

В Московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера романтической кинофантазии Михаила Местецкого «Год рождения». Главные роли в фильме исполнили Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина и Юра Борисов.

«Год рождения» — это драма взросления с элементами карнавальной мистики, снятая после восьмилетнего молчания Местецкого. Фильм выходит на экраны 9 ноября.

Фото звёзд, которые пришли посмотреть новую картину, — в галерее NEWS.ru.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ