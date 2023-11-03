В Московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера романтической кинофантазии Михаила Местецкого «Год рождения». Главные роли в фильме исполнили Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина и Юра Борисов.

«Год рождения» — это драма взросления с элементами карнавальной мистики, снятая после восьмилетнего молчания Местецкого. Фильм выходит на экраны 9 ноября.

Фото звёзд, которые пришли посмотреть новую картину, — в галерее NEWS.ru.

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Актёр Роман Евдокимов на премьере фильма «Год рождения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Роман Евдокимов на премьере фильма «Год рождения»

Актер Максим Виторган на премьере фильма «Год рождения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Максим Виторган на премьере фильма «Год рождения»

Актриса Анастасия Резник на премьере фильма «Год рождения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Резник на премьере фильма «Год рождения»

Актер Кирилл Кяро на премьере фильма «Год рождения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Кирилл Кяро на премьере фильма «Год рождения»

Актриса Ольга Сутулова на премьере фильма «Год рождения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ольга Сутулова на премьере фильма «Год рождения»

Режиссер Алексей Учитель на премьере фильма «Год рождения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Алексей Учитель на премьере фильма «Год рождения»

Актриса Анна Банщикова на премьере фильма «Год рождения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анна Банщикова на премьере фильма «Год рождения»

Актёр Даниил Киселев со спутницей на премьере фильма «Год рождения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Даниил Киселев со спутницей на премьере фильма «Год рождения»