Актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина на премьере фильма «Год рождения»
В Московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера романтической кинофантазии Михаила Местецкого «Год рождения». Главные роли в фильме исполнили Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина и Юра Борисов.
«Год рождения» — это драма взросления с элементами карнавальной мистики, снятая после восьмилетнего молчания Местецкого. Фильм выходит на экраны 9 ноября.
Фото звёзд, которые пришли посмотреть новую картину, — в галерее NEWS.ru.