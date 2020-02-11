https://static.news.ru/photo/2a4b10a8-4ca3-11ea-a059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

Церемонии вручения кинопремии «Оскар» установила антирекорд по просмотрам. Её аудитория составила 23,6 млн человек.

Согласно данным исследовательская компании Nielsen, по сравнению 2019 годом количество зрителей «Оскара» упало на 20% или примерно на шесть миллионов человек, передаёт The New York Times.

При подсчётах учитывались просмотры на американском канале ABC. Данные об аудитории, смотревшей церемонию на стриминговых сервисах, в исследование внесены не были.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году, когда «Оскар» по ТВ посмотрели 26,5 млн человек.

В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом стала картина «Паразиты» Пон Джун Хо из Южной Кореи, писал NEWS.ru.