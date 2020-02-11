Церемонии вручения кинопремии «Оскар» установила антирекорд по просмотрам. Её аудитория составила 23,6 млн человек.
Согласно данным исследовательская компании Nielsen, по сравнению 2019 годом количество зрителей «Оскара» упало на 20% или примерно на шесть миллионов человек,
При подсчётах учитывались просмотры на американском канале ABC. Данные об аудитории, смотревшей церемонию на стриминговых сервисах, в исследование внесены не были.
Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году, когда «Оскар» по ТВ посмотрели 26,5 млн человек.
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом стала картина «Паразиты» Пон Джун Хо из Южной Кореи, писал NEWS.ru.
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