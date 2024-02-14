«Только мемы спасут фильм»: отзывы на «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон

Фото: Sony Pictures Releasing

Кадр из фильма «Мадам Паутина»

14 февраля состоялась премьера супергеройского боевика Эс Джей Кларксон «Мадам Паутина». О чем эта лента, кто в ней сыграл, какие отзывы?

О чем фильм «Мадам Паутина»

Лента является частью «Вселенной Человека-паука от Sony». В рамках нее ранее вышли «Веном», «Морбиус» и «Крэйвен-охотник».

Сюжет строится вокруг истории парамедика Кассандры Уэбб. Во время одной из спасательных операций она оказывается на волосок от смерти, но ее спасает коллега. После этого девушка обнаруживает у себя экстрасенсорные способности, благодаря которым она может предвидеть будущее.

В видениях девушке является незнакомец в черном костюме — Человек-паук, охотящийся на женщин. Со временем героиня понимает, что это мужчина по имени Иезекиль Симс, сопровождавший ее мать в поездке на Амазонку, во время которой та изучала пауков.

Предвидя события, Уэбб пытается спасти четырех девушек. Впоследствии оказывается, что героини заочно знакомы, ведь виделись когда-то раньше. Симс рассказывает Уэбб о суперспособностях новых знакомых.

Фото: Sony Pictures Releasing Кадр из фильма «Мадам Паутина»

Чем «Мадам Паутина» отличается от комиксов

Сюжет вышедшего фильма сильно отличается от каноничной истории Мадам Паутины. В комиксах героиня представлена как слепая пожилая женщина, имеющая дар ясновидения. У нее диагностирована миастения (поражение периферического нейромышечного аппарата, приводящее к слабости и быстрой утомляемости мышц. — NEWS.ru), поэтому она подключена к системе жизнеобеспечения, напоминающей паутину.

В комиксе Мадам Паутину убили, но она передала свои способности Джулии Карпентер, ставшей новой Мадам Паутиной. Уэбб является бабушкой Женщины-паука.

Какие актеры сыграли в «Мадам Паутине»

Главные роли в кинокомиксе исполнили Дакота Джонсон («50 оттенков серого»), Сидни Суини («Эйфория»), Селеста О’Коннор («Охотники за привидениями: Наследники»), Изабела Мерсед («Убийца-2. Против всех»), Эмма Робертс («Американская История Ужасов») и Тахар Рахим, известный по фильму «Мавританец».

Какие отзывы о фильме «Мадам Паутина»

Рейтинг картины пока невысокий: на Rotten Tomatoes у нее 17% одобрения, а на Metacritic — 29 баллов из 100. Один из пользователей охарактеризовал ленту как «экранизация мюзикла „Кошки“ среди фильмов про супергероев».

В основном зрители недовольны тремя пунктами: несоответствие каноничной истории, актерской игрой и сценарием, в том числе диалогами персонажей.

«Что-то жанр, кажется, то ли умирает, то ли уже умер», — пессимистично отметил один из пользователей.

«В легендарном мультсериале про Человека-паука из 90-х Мадам Паутина представала как <...> (очень. — NEWS.ru) мудрая пожилая женщина. Почему тут ее играет пышущая околосексуальной энергией Дакота Джонсон?» — возмутился автор Telegram-канала «Кинорюмочная».

«Я так поняла, что в фильме показывают ее становление, но немного странно, что в фильм засунули сразу несколько версий Женщин-пауков», — предположила одна из зрительниц.

«Кинопоиск» в своем Telegram-канале сообщил, что фильм Sony ругают «абсолютно за всё», сравнивая его с «Комнатой» Томми Вайсо. Кроме того, некоторые зрители считают, что «Морбиус» с Джаредом Лето был лучше.

«Это просто стыдоба и, вероятно, худший супергеройский фильм, который я смотрел: авторы растратили все таланты своих звёзд. Фильм наполнен ужасными диалогами, странным монтажом, а его структура совершенно смехотворна. На каждой сцене я задавался вопросом, как такое вообще одобрили. Только мемы спасут этот фильм», — написал блогер Крис Паркер.

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