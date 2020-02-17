https://static.news.ru/photo/0e895f0c-5160-11ea-b61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити и британец Джуд Лоу объединили силы для создания мини-сериала. Проект будет сатирической комедией, рассказывающей о Голливуде.

Шоу получило название «Автор» и выйдет на канале Showtime. Главного героя — «эксцентричного сценариста» — сыграет сам Лоу, сообщает Vartiety.

Вайтити распишет сюжет проекта совместно с Питером Уорреном отснимет несколько эпизодов в качестве режиссёра. На какое время намечено начало съёмок, не сообщается.

Как писал NEWS.ru, Тайка Вайтити пригласил Дженнифер Кэйтин Робинсон написать совместно сценарий для новой части фильма «Тор». В картине персонаж по имени Джейн Фостер должна стать новым богом грома.