Съёмки «Матрицы 4» возобновились

О возвращении на съёмочную площадку сообщил актёр Киану Ривз, исполняющий роль Нео в проекте. По его словам, продюсеры строго следуют мерам предосторожности, чтобы обезопасить работников и актёров по во время работы, передаёт AP Entertainment.

"We're scrappy!" Keanu Reeves returned to playing Neo this summer on the Berlin set of "The Matrix 4." He says producers have "thoughtful, effective protocols in place" to keep cast and crew safe. Reeves spoke while promoting @BillandTed3 . pic.twitter.com/RtTsLOsyGP