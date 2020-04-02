Светлаков и Незлобин представили тизер сериала «101 способ на*** себе»

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Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой. Она сыграла в картине заглавную роль.

Йоханссон заявила в интервью Total Film, что отношения в семье — одна из основных тем в грядущей ленте, передаёт Comic Book. Идея Наташи Романовой в семейной драме — наименее ожидаемая...