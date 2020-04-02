Светлаков и Незлобин представили тизер сериала «101 способ на*** себе»

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал тизер сериала «101 способ на*** себе». Продюсерами проекта выступили российские юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин.
Сериал рассказывает о женщине, работающей стендап-комиком, у которой двое детей, два бывших мужа и одна свекровь. Женщина мечтает встретить настоящую любовь и найти своё место в жизни,
Главную роль исполнила Елена Новикова, артистка проекта Stand Up и победительница шоу «Открытый микрофон». Премьера состоится осенью 2020 года.
Как писал NEWS.ru, студия Art Pictures опубликовала фантастический триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко. Картина выйдет 23 апреля.
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